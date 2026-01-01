African

76 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija Central

Naija Central
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Afrobeats Party

Afrobeats Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Africa’s Next Wave

Africa’s Next Wave
Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

119K views

Naija House Party

Naija House Party

239 views

Koffi olamide

Koffi olamide

27K views

Naija

Naija

12K views

deep house

deep house

6.7K views

Reggae Master Lucky Dube

Reggae Master Lucky Dube

43K views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

1.2K views

Top 10 (Nigeria)

Top 10 (Nigeria)

163 views

Amapiano/afrohouse

Amapiano/afrohouse

39K views

High-life

High-life

4.7K views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views

Mini dance club

Mini dance club

148 views

Piano Groove 2026

Piano Groove 2026

13K views

Nigeria

Nigeria

1.2K views

For your ears only

For your ears only

831 views

Afrobeat mix

Afrobeat mix

300 views

Vibes

Vibes

9.2K views

piano piano

piano piano

12K views

December mix

December mix

5.2K views

Afro 2026

Afro 2026

985 views

old pure reggae

old pure reggae

25K views

Soft Naija

Soft Naija

3.1K views

Afrobeat party chill vibes July 2026

Afrobeat party chill vibes July 2026

276 views

Naija songs

Naija songs

459 views

latest

latest

1.5K views

piano piano

piano piano

5.1K views

Party

Party

1K views

The real

The real

863 views

Sam hot music 2023

Sam hot music 2023

3.2K views

Old school Jams

Old school Jams

19K views

house - collection

house - collection

206 views

collo blue songs

collo blue songs

9.6K views

Afro beat

Afro beat

491 views

80’s Nigeria

80’s Nigeria

28K views

Amapiano

Amapiano

1.7K views

Just

Just

166 views

Chill Vibes

Chill Vibes

228 views

afro beats

afro beats

242 views

Afro beats

Afro beats

225K views

Playlist @

Playlist @

389 views

Amapiano

Amapiano

549 views

Trending piano

Trending piano

4.1K views

Owambe Selection

Owambe Selection

545 views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

741 views

Sweetest Padel Playlist

Sweetest Padel Playlist

154 views

old school music

old school music

11K views

My favorite Piano

My favorite Piano

8.3K views

Piano SA

Piano SA

3.7K views

High Life Music

High Life Music

1.2K views

Afrobeats

Afrobeats

461 views