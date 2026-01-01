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German Pop Now: German Pop Hits

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Pop's Biggest Hits

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Non-Stop Lite Pop

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Pop Hotlist

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Pop Hits

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Unwind

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Fresh Energy - Germany

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Pop Certified

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Billion Views Club - Pop

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Acoustic Pop

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Pop Ballads

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German Pop Rotation

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Cuddle Weather

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Pop's Biggest Hits

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Soft Pop

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NEON: Pop Hits

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German Pop Throwback

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Shout-Out Pop Hits

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'80s Soft Pop

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Pop Fresh

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German Pop 2026

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Shout-Out Party Hits

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Laid-Back Sofa Pop

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Funky Pop Hits

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Singalong Hits Germany

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Young x Dazed

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Mellow Pop Classics

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'10s Pop

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Easy-Going Pop & Rock

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Classics Unplugged

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Emotional Songs: Germany

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Pop Royalty

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Top Afropop

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Winter Pop Classics

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Feelin' Good in the '80s

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'10s German Pop

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POP with DROPS

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Pop Gold

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Relaxing Soft Pop

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'80s One-Hit Wonders

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German Summer Aura

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Pop Hits 2025

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'90s One-Hit Wonders

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Classic Feel-Good Pop

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Dance Pop Bangers

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Deutschpop Hits 2025

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Pop Hits 2025

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Slow Down

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Japan Big Hits

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Canciones descubiertas x el Zonder

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you're out of touch (80s)

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Vibes

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relax

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Muzica mada

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Morning playlist 2026

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