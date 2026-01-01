J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
かかし

かかし

159 views

夏ドライブ

夏ドライブ

506K views

しんみり

しんみり

6.3K views

好きな曲

好きな曲

1.5K views

オススメ

オススメ

2.9K views

신곡

신곡

6.4K views

fashion

fashion

2.6K views

俺が好きな歌

俺が好きな歌

299 views

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

35K views

2026 Summer

2026 Summer

603 views

カラオケ

カラオケ

7.2K views

音楽

音楽

74K views

フジッコ 青春のJポップ

フジッコ 青春のJポップ

29K views

ダンス

ダンス

631 views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

1.5K views

好き

好き

11K views

懐メロ

懐メロ

199K views

最新曲

最新曲

4.8K views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

9.8K views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

938 views

2020邦楽ベスト

2020邦楽ベスト

17K views

アニソン

アニソン

12K views

プレイリスト

プレイリスト

22K views

1970年代

1970年代

7.5K views

今の気分

今の気分

659 views

日本

日本

484 views

セレクトBEST

セレクトBEST

856 views

なつかし

なつかし

298K views

なつめろ

なつめろ

9.6K views

アイドル

アイドル

1.4K views

おちつく

おちつく

2.6K views

最新好きな曲

最新好きな曲

62K views

好きなやつ

好きなやつ

1.1K views

最新動画

最新動画

359 views

ピアノ・ソングス～鍵盤が心地よいJ-POP BEST【おとラボ】

ピアノ・ソングス～鍵盤が心地よいJ-POP BEST【おとラボ】

2.6K views

懐ソン３

懐ソン３

88K views

カバーズジャパン

カバーズジャパン

268 views

ファーストテイク

ファーストテイク

207 views

Sara Remix

Sara Remix

459 views

デフォルト

デフォルト

1K views

プレイリスト

プレイリスト

2K views

最高の曲

最高の曲

49K views

ぱぴらっしぉ

ぱぴらっしぉ

489 views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

3.1K views

カラオケ

カラオケ

381K views

アルバム

アルバム

227 views

昭和ヒット

昭和ヒット

228K views

アイドル

アイドル

179 views

1980年代オムニバス

1980年代オムニバス

97K views

エトセトラ

エトセトラ

805 views