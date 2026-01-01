Metal

88 playlist(s)

Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Harder Than Hell

Harder Than Hell
Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Metal Hotlist

Metal Hotlist
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
New Metal

New Metal
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
Uppercut

Uppercut
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Hard Rock

Hard Rock
Running to Metal

Running to Metal
'00s Metal

'00s Metal
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
Metal Hits

Metal Hits
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Japan Metal

Japan Metal
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Crypt of Death

Crypt of Death
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Industry

Heavy Industry
'80s Metal

'80s Metal
New Metal

New Metal
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
Melodeath Masters

Melodeath Masters
'90s Metal

'90s Metal
Mellow Metal

Mellow Metal
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
'10s Metal

'10s Metal
POST-

POST-
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
Brazilian Headbangers

Brazilian Headbangers
Melodic metal

Melodic metal

91K views

work out music

work out music

23K views

Noise Industrial

Noise Industrial

26K views

80s workout metal

80s workout metal

453 views

Rock N Roll

Rock N Roll

19K views

Rock/Metal

Rock/Metal

316 views

Riffs

Riffs

743 views

Tony's playlist

Tony's playlist

294 views

Metalos Tekereszet

Metalos Tekereszet

779 views

Active Rock - 2026

Active Rock - 2026

1.6K views

Metal

Metal

9K views

Halloween Playlist

Halloween Playlist

1K views

metal qualidade

metal qualidade

118 views

Deathcore de recientemente descubrimiento

Deathcore de recientemente descubrimiento

31K views

메탈

메탈

3.2K views

Melodic

Melodic

469 views

energetic

energetic

301 views

Thrash metal

Thrash metal

19K views

Carolina

Carolina

4.4K views

80's Heavy Metal

80's Heavy Metal

284K views

Favorite rock songs

Favorite rock songs

4.5K views

Metal Playlist

Metal Playlist

23K views

industrial metal

industrial metal

780 views

Push through

Push through

4.5K views

Deathcore relaxation

Deathcore relaxation

5.7K views

Norwegian Black Metal

Norwegian Black Metal

3.2K views

Age of Disclosure’26

Age of Disclosure’26

840 views

Metalcore

Metalcore

452 views

Gabriel & Danielle's Metal Intro.

Gabriel & Danielle's Metal Intro.

538 views

Rock Diversos

Rock Diversos

245 views

heavy metal

heavy metal

221 views

Some workout music for you.

Some workout music for you.

13K views

The death of the deadliest death metal playlist

The death of the deadliest death metal playlist

16K views

Metal

Metal

369 views

Old school metal playlist

Old school metal playlist

28K views

Rock and metal

Rock and metal

26K views

At the show! Rock/Metal Edition

At the show! Rock/Metal Edition

32K views

Metalik sesler

Metalik sesler

492 views

Loud

Loud

14K views

музыка

музыка

147 views

Brütal Legend, complete soundtrack

Brütal Legend, complete soundtrack

1.5K views

Existential

Existential

468 views

Heavy Metal

Heavy Metal

402 views

metalcore workout

metalcore workout

7.6K views

Metal

Metal

152 views

Ultimate Deathcore Playlist

Ultimate Deathcore Playlist

2.3K views

imperfect

imperfect

705 views

Perfect PM Playlist

Perfect PM Playlist

396 views

Métal

Métal

24K views

Rock Trainer

Rock Trainer

268K views