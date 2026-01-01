Indie & alternative

98 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
hypernext

hypernext
efootball 2027 soundtrack (prediction)

efootball 2027 soundtrack (prediction)

103K views

2008 nostalgia

2008 nostalgia

5K views

Di kepala yang riuh, namamu bertahan sebagai senyap yang paling bising

Di kepala yang riuh, namamu bertahan sebagai senyap yang paling bising

218 views

Apocalypse '26 Summer Mix

Apocalypse '26 Summer Mix

723 views

Summer Sunset

Summer Sunset

506 views

regretting you

regretting you

329 views

Bigger Than Indie

Bigger Than Indie

257 views

후니

후니

143 views

Indie Gurls

Indie Gurls

458 views

Road trip

Road trip

10K views

Running

Running

823 views

Regular Rotation

Regular Rotation

4.3K views

00 Alternativo News

00 Alternativo News

160 views

Wenn es gut ist

Wenn es gut ist

3.9K views

relax

relax

330 views

Chazz Lowman's Favorite Mix 2026

Chazz Lowman's Favorite Mix 2026

1.6K views

Andrew's Party playlist

Andrew's Party playlist

1.3K views

잔 팝

잔 팝

301 views

00'er mix

00'er mix

5.8K views

Night Walk

Night Walk

662 views

work out songs

work out songs

13K views

aku dan diri kebersamaan

aku dan diri kebersamaan

2.6K views

heartstopper

heartstopper

425 views

La playlist 2025 de Radio Nova

La playlist 2025 de Radio Nova

34K views

Sleep

Sleep

137 views

Spring Fling

Spring Fling

165 views

Record of the Year 2025

Record of the Year 2025

600 views

German songs go go go

German songs go go go

1.6K views

indie

indie

2.2K views

Absolute Bangers

Absolute Bangers

6K views

Boleros para Embarazar

Boleros para Embarazar

361 views

Sommer 26

Sommer 26

293 views

sunset lover

sunset lover

598 views

Viaje

Viaje

363 views

let's get real

let's get real

443 views

Música agradable

Música agradable

267 views

My high school bands

My high school bands

33K views

в не кампуса

в не кампуса

165 views

Spanish shoegaze/lo-fi/dreampop/surf rock/garage rock/alternative

Spanish shoegaze/lo-fi/dreampop/surf rock/garage rock/alternative

492 views

Just getting by

Just getting by

295 views

Slow bar

Slow bar

133 views

Mike’s 90s - 2000s Rock Playlist

Mike’s 90s - 2000s Rock Playlist

567 views

Boleros

Boleros

2.8K views

mellow 2026

mellow 2026

154 views

Indie Argentina 🍁

Indie Argentina 🍁

25K views

Sad girl music

Sad girl music

240 views

Summer 25/26

Summer 25/26

156 views

Doomer Music

Doomer Music

1.8K views

tranqui

tranqui

325 views

Summer 2025

Summer 2025

1.9K views