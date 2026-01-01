R&B & soul

124 playlist(s)

Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
R&B Party

R&B Party
New R&B

New R&B
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Groove On

Groove On
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
R&B Japan

R&B Japan
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
Birthday Jamz

Birthday Jamz

26K views

Hugh vibe shower

Hugh vibe shower

3K views

Sex songs

Sex songs

224K views

old school

old school

6.2K views

old school music

old school music

2.2K views

Girl power

Girl power

34K views

Feel good

Feel good

1.2K views

Bathtime music

Bathtime music

1K views

Calming sounds for the ride home

Calming sounds for the ride home

832 views

latest

latest

1.5K views

60's hits

60's hits

9.3K views

R&B

R&B

231K views

My Stream Mix

My Stream Mix

1.8K views

Matin tout doux

Matin tout doux

892 views

Adrenalina

Adrenalina

226 views

2026 - Korean Sweet

2026 - Korean Sweet

233 views

Middle

Middle

27K views

OPM Chill

OPM Chill

11K views

Chillville

Chillville

828 views

Motown

Motown

576 views

Old school playlist

Old school playlist

2.2K views

Slow

Slow

1.9K views

R&B, For the bedroom type.

R&B, For the bedroom type.

6.9K views

in my feelings

in my feelings

2.9K views

Easy listening

Easy listening

1.3K views

Luther V. And Others

Luther V. And Others

1.2K views

癒しのソウル

癒しのソウル

4.9K views

Slow vibe

Slow vibe

2.4K views

UK Radio

UK Radio

1.8K views

Ladies.

Ladies.

4K views

fire love

fire love

32K views

Old school

Old school

19K views

Funk and Groove

Funk and Groove

1.3K views

Make you dance

Make you dance

25K views

My Top 100 Songs

My Top 100 Songs

76K views

R&B

R&B

4.5K views

Smooth

Smooth

6K views

rap radio (updated)

rap radio (updated)

646 views

Soul dance

Soul dance

57K views

Playlist @

Playlist @

389 views

Old sweet jams

Old sweet jams

22K views

UK Rap

UK Rap

4.6K views

dance 2000

dance 2000

1.9M views

수경이랑 포항여행에서 들을거

수경이랑 포항여행에서 들을거

173 views

Greenwood Guy

Greenwood Guy

325 views

90's

90's

27K views

Throwback Jams

Throwback Jams

38K views

Soulful R&B

Soulful R&B

10K views

R&B songs that make it thump

R&B songs that make it thump

262 views

Motown

Motown

1K views