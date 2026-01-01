Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
悲傷歌曲合輯

悲傷歌曲合輯

145 views

Amazing July.

Amazing July.

458 views

華語舞曲

華語舞曲

36K views

Cantopop 2025

Cantopop 2025

83K views

HK Pop

HK Pop

119K views

50+ social credit ah playlist

50+ social credit ah playlist

241 views

香港粵語金曲重溫

香港粵語金曲重溫

777 views

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

1.9K views

Cantopop 2024

Cantopop 2024

13K views

memories

memories

131K views

粵語 經典金曲

粵語 經典金曲

87K views

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

123K views

1980s

1980s

187K views

舒壓華語搖滾

舒壓華語搖滾

19K views

Sport

Sport

126 views

R&B

R&B

838 views

Cantonpop 2025

Cantonpop 2025

32K views

Chinese

Chinese

242 views

華語派對舞曲

華語派對舞曲

6.6K views

好聽的華語清單

好聽的華語清單

2.5K views

2026 canton pop songs

2026 canton pop songs

511 views

Taiwan pops include live concerts

Taiwan pops include live concerts

446 views

粵語精選

粵語精選

28K views

80金曲

80金曲

16K views

經典老歌

經典老歌

10K views

Favourite HK 90s

Favourite HK 90s

513K views

台灣假日金曲精選

台灣假日金曲精選

832 views

最喜愛情歌

最喜愛情歌

540 views

Cantonese songs

Cantonese songs

23K views

華語流行派對舞曲

華語流行派對舞曲

184 views

好聽中文歌

好聽中文歌

18K views

流行音乐榜

流行音乐榜

27K views

一夜一夜一夜

一夜一夜一夜

1K views

新粤语流行

新粤语流行

1K views

Chinese Best

Chinese Best

622 views

2025 Carplaylist

2025 Carplaylist

12K views

Chinese Songs

Chinese Songs

4.8K views

香港精神

香港精神

1.5K views

國語歌曲

國語歌曲

8.7K views

Drive

Drive

1.1K views

2025 Canton Pop

2025 Canton Pop

1.1K views

經典金曲

經典金曲

1.4K views

我喜欢的歌曲！

我喜欢的歌曲！

19K views

古風音樂

古風音樂

514 views

流行曲

流行曲

135K views

90年代粵語歌

90年代粵語歌

7.6K views

香港Disco

香港Disco

3.5K views

HK Canton Pop Hits

HK Canton Pop Hits

3.8K views

Marathon

Marathon

699 views

是嘻哈吧！

是嘻哈吧！

489 views